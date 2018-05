Sem exportar, setor de carne já acumula prejuízo com greve

Vinte e cinco mil toneladas do produto não saíram do Brasil, o equivalente a uma receita de US$ 60 milhões (R$ 218,9 milhões).

Desde a última segunda-feira (21), o país deixou de exportar 25 mil toneladas de carne de frango e suínos, de acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), devido a paralisação dos caminhoneiros, que já chega ao seu quarto dia nesta quinta-feira (24).

Esse montante equivale a uma receita de US$ 60 milhões (R$ 218,9 milhões).

Além disso, 1.200 contêineres de carne bovina deixaram de ser enviados ao exterior, conforme a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne).

Ambas representam mais de 170 empresas e cooperativas da cadeia de proteína animal no país e afirmam que, até sexta-feira (25), mais de 90% da produção de proteína animal pode ser interrompida se a greve dos caminhoneiros persistir.

Fonte: FOLHAPRESS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...