Sem fiscalização, condutores não respeitam sinalização em Novo Progresso

Mesmo com agentes de trânsito, muitos motoristas estacionam errados e ignoram sinal de trânsito nas principais ruas da cidade.

Além disso, muitos ignoram as placas de sinalização, estacionam em locais proibidos ou fazem parada em fila dupla.

O Jornal Folha do Progresso esteve na Avenida Isaias Antunes , onde a empresa “Pavienge” está realizando obra de pavimentação e flagrou vários condutores de veículos cometendo infrações gravíssimas de trânsito. As placas (cone) estão por todo lado, alertando que “é proibido trafegar”, mas muitos motoristas não ligam para o aviso (veja as fotos).

Este descaso com as sinalizações em obras é constante em Novo Progresso é significativo o prejuízo causado ao patrimônio público, especialmente onde existe obras e nos finais de semana.

De acordo com Código Brasileiro de Trânsito, não respeitar sinal de trânsito e/ou estacionar em local proibido custa ao infrator R$ 85,13, quatro pontos na carteira de habilitação e ainda pode resultar na remoção do veículo. Mas como nem todo mundo é punido. No local, esse tipo de irregularidade virou algo comum diante da ausência da fiscalização. E o pior os agentes de trânsito que existem em nossa cidade ainda não tem poder autuar, ou seja, não pode multar os infratores por se tratar de agentes municipais sem autorização para tal feito.

Enquanto não for finalizado a segunda etapa do curso aos agentes do DITRANP, os agentes de trânsito que trabalham na cidade atuam apenas coordenando o tráfego, as irregularidades cometidas pelos motoristas não serão multadas” em Novo Progresso.

