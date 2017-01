Sem manutenção, estradas da zona de rural prejudicam condutores no PA

Muitos trechos e pontes não receberam manutenção.

O período de chuvas prejudicou ainda mais as estradas.

No sudeste do estado, moradores que vivem nas zonas rurais de Paraupebas e Curionópolis, reclamam da situação das estradas vicinais que cortam esses municípios. Muitos trechos não receberam manutenção no verão e agora com a chegada do período chuvoso a situação piorou.

Trafegar por esta estrada vicinal na zona rural de Curionópolis só mesmo em carro com tração nas quatro rodas. São 350 km de estradas vicinais que cortam a zona rural de Curionópolis. Caminhos em péssimo estado de conservação, por onde sai a produção agrícola, e por onde passam moradores como paulo, estudante que já está preocupado com o início do ano letivo mês que vem.

“Estou preocupado porque nessa situação com acidentes acontecendo nessas estradas, andar por aqui todo dia é perigoso”, comenta o estudante Paulo Gome.

Das 27 pontes existentes na zona rural, apenas uma é de concreto e já esta com um buraco grande. As outras são de madeira, já desgastadas pelo tempo e pela falta de manutenção. Em um trecho a força da água levou a ponte, em 2016. A Prefeitura de Curionópolis informou que já fez um levantamento da situação e pretende fazer os reparos necessários.

“No momento vamos recuperar as de madeiras porque está muito chuvoso, a gente só vai partir para as de construção mesmo no verão ou quando diminuir as chuvas. As estradas todas vão ser recuperadas a partir da estiagem”, afirma o secretário de obras do município, Francisco dos Santos.

Parauapebas

Em Parauapebas, na mesma região, a situação é semelhante. Na zona rural do município trafegar pela ponte que dá acesso a várias comunidades tem sido um perigo constante. Segundo moradores da área recentemente um carro caiu e fez um buraco na ponte. Na ponte, tábuas estão soltas e a estrutura começa a ceder. Ainda segundo os moradores a situação já dura mais de um ano

A Prefeitura de Parauapebas informou que começou nesta segunda-feira (30) um trabalho de recuperação das estradas da zona rural do município.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...