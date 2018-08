Sem Marta Suplicy, Meirelles confirma Germano Rigotto como vice

O anúncio foi feito durante convenção estadual do MDB no Rio Grande do Sul.: (Foto:© Flickr/Fábio Berriel ) –

Com a desistência da senadora Marta Suplicy, o candidato do MDB ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles, confirmou neste domingo (5) o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto para o posto de vice-presidente.

O anúncio foi feito durante convenção estadual do MDB no Rio Grande do Sul. Com apenas o apoio do PHS, o ex-ministro da Fazenda preferiu adotar uma solução caseira e indicar alguém do seu mesmo partido para a chapa. Desde 1994, o MDB não lançava uma candidatura presidencial.

Na última sexta-feira (3), Marta informou ao presidente nacional da sigla, Romero Jucá, que não faria uma dobradinha com Meirellles e que sairia da sigla. Ela disse acreditar que contribuirá mais com o país atuando na sociedade civil, mas que não abandonará a participação política.

Com apenas 1% das intenções de voto, Meirelles tem apresentado dificuldades de decolar nas pesquisas eleitorais. A imagem dele é associada a de Michel Temer, presidente mais impopular do país desde a redemocratização, segundo a série histórica do Datafolha.

Com informações da Folhapress.

