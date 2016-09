Sem Messi, Barcelona aposta em Neymar nesta quarta.

Sem Messi, recuperando-se de uma lesão na virilha, mas com Neymar inspirado, no fim de semana, marcou dois nos 5 a 0 sobre o Gijón, pelo Espanhol, o Barcelona volta a campo nesta quarta. O adversário, pela segunda rodada do grupo B, da Liga dos Campeões é o Borussia Mönchengladbach, na Alemanha, às 15h45m (de Brasília).

As duas equipes vêm de momentos totalmente opostos na competição: os espanhóis golearam o o Celtic (7 a 0), enquanto os alemães levaram 4 a 0 do Manchester City.

Favoritismo à parte, Luis Enrique, técnico do time catalão, prevê uma disputa equilibrada nesta quarta:

– Temos que ser muito bem organizados, eles pressionam muito. O Borussia é um time perigoso sem a bola e que sabe o que fazer quando está com ela. Eles têm velocidade e jogadores de qualidade no ataque. Teremos que jogar no contra-ataque – disse o comandante do Barcelona, que aposta no bom desempenho de sua equipe, mesmo fora de casa.

– Nossa arma é sempre mostrar força em casa ou fora, apesar da qualidade dos nossos adversários. Teremos que jogar bem para vencê-los – encerrou Luis Enrique.

Já para André Schubert, técnico do Borussia, não há como esconder a expectativa por enfrentar uma das melhores equipes do futebol mundial

-Nos preparamos para este jogo como qualquer outro, mas tenho que admitir que vamos jogar contra um time especial – contou.

E sobre a ausência de Messi, o treinador alemão comentou:

– Temos sensações diferentes. Amaríamos jogar contra ele. Vamos enfrentar um time de qualidade incrível, mas sem o melhor jogador do mundo.

Schubert também falou do reencontro de sua equipe com Ter Stegen, atualmente no time rival.

– É um dos melhores goleiros do mundo, mas temos um execepcional Yann Sommer, que é muito importante para nosso time.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Jantschke; Kramer, Dahoud; Johnson, Wendt; Stindl; Hazard, Raffael.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Rakitić, Busquets, Iniesta; Turan (Rafinha), Neymar e Suárez.

OUTROS JOGOS:

Grupo A

Arsenal x Basel

Ludogorets Razgrad x Paris Saint-Germain

Grupo B

Besiktas x Dínamo de Kyev

Napoli x Benfica

Grupo C

Celtic x Manchester City

Grupo D

Atlético de Madrid x Bayern de Munique

Rostov x PSV Eindhoven

