Sem Neymar- Tite decide nos próximos dias quem será o 10 da Seleção

Vinicius Júnior? Renato Augusto? Tite decide nos próximos dias quem será o 10 da Seleção

Corte de Neymar deixa camisa 10 vaga e permite ao técnico preencher lacunas para a Copa América.

Sem Neymar, cortado da seleção brasileira depois de ter rompido os ligamentos do tornozelo direito, o técnico Tite tem até o dia 13 de junho para convocar um substituto, mas pretende resolver a questão bem antes disso. Basta a Conmebol comprovar o exame de Neymar para que a CBF fique autorizada a chamar o novo camisa 10 da Copa América.

Se Tite quiser manter as características de seu principal jogador, Vinicius Júnior tem chance. O jovem de 18 anos havia sido convocado para os amistosos de março, mas não pôde se apresentar por uma lesão idêntica à que Neymar teve agora: ruptura de ligamentos do tornozelo.

Contra ele, pode pesar o fato de estar de férias, no Rio de Janeiro, depois do fim da temporada do Real Madrid. E nesse quesito ganha força um velho conhecido de Tite: Renato Augusto. O meia está em plena atividade no Beijing Guoan. Apesar da admiração do treinador, dos tempos em que foram campeões no Corinthians, ele não conseguiu uma vaga no meio-campo na lista original. Acabou preterido pelos novatos Arthur e Allan.

O respeito de Tite por Renato Augusto o levou pessoalmente à China, mas a constatação da comissão técnica apontou para outras opções. Na entrevista coletiva, quando ainda tinha esperança de contar com Neymar na Copa América, o técnico citou suas possibilidades para a posição: além de Everton e David Neres, Coutinho e Paquetá, com características diferentes, também podem atuar no setor.

Outro nome que certamente será falado é o de Lucas Moura, destaque do Tottenham com três gols na semifinal da Champions League, contra o Ajax. Entretanto, ele não esteve entre os cotados pela comissão técnica na elaboração da convocação. Tite e os auxiliares querem observá-lo ao longo da temporada para constatar se outras grandes atuações virão. Só assim ele poderá entrar no seleto grupo de observação.

Por Alexandre Lozetti e Raphael Zarko — Brasília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...