Sem ponte, pai atravessa rio de canoa e leva corpo de filho no colo até IML no Pará

O pai de um menino de apenas três anos, que morreu em comunidade distante 70 quilômetros de Itupiranga, no sudeste do Pará, enfrentou dificuldades para encaminhar o corpo da criança até o Instituto Médico Legal (IML) da cidade na última terça (24), segundo moradores.

Um vídeo feito por um morador registra o momento em que o pai atravessa o rio de canoa com o corpo da criança. A cena deixou os moradores ainda mais revoltados com a situação da ponte que não foi reconstruída, causando transtornos a quem precisa se deslocar até o centro do município.

Moradores de Itupiranga ficaram revoltados com a situação da ponte que não foi reconstruída, causando transtornos a quem precisa se deslocar até o centro do município.

