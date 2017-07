Sem proposta de negociação, é mantido bloqueio na BR -163

Governo não negociou com manifestantes que decidiram manter rodovia BR- 163 bloqueada na região.

(Foto Arquivo Jornal Folha do progresso)-Movimento já resultou em sete dias de bloqueio com fila de mais de 35 km pela rodovia no sudoeste do Pará.

Eles exigem do governo federal a edição de um Projeto de Lei que reduz área da “Flona Jamanxim” conforme acordo entre as partes no momento do veto das MPs 756/758.

Agronegócio reclama prejuízos.

*Bloqueio da rodovia BR-163 na região entra no 7º dia

Representantes do movimento que participam do bloqueio da rodovia BR-163 no Pará, se reuniram na manhã desta segunda-feira(10) em Novo Progresso ,para discutir as questões relativas ao bloqueio da rodovia. Sociedade esta apoiando o movimento e promete nas redes sociais represálias as ações do IBAMA na região.

Leia Nota

CONFIRMADO BLOQUEIOS DA BR -163 CONTINUAM

Sociedade civil organizada da região da BR-163, no sudoeste Paraense, decidiram em reunião continuar as manifestações na rodovia, apartir do dia 11/07/2017, caso o governo federal não venha cumprir o acordo de editar um projeto de lei em regime de urgência, para resolver as questões de conflitos fundiários, nas unidades de conservação ao longo da rodovia. As paralisações ocorrerão nas localidades de:

– terça- Castelo dos Sonhos

– Quarta -Vila Isol (km

1000)

– Quinta – Alvorada da Amazônia

– Sexta -Novo Progresso

– Sábado -Morais Almeida

– Domingo -Comunidade São Francisco/Aruri

– Segunda – Três Boeiras

– Terça -Caracol

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...