Sem receber há dois meses, professora de Aveiro, no Pará, faz apelo a ‘Bolsonaro e Moro’

Ranny Alves e dezenas de professores da rede municipal estão sem receber há dois meses.

Sem receber seus salários dos meses de novembro e dezembro, além de 13º e 1/3 de férias dos anos de 2017 e 2018, a professora Ranny Alves, lotada na rede municipal de Aveiro, no oeste do Pará, usou a web para externar a sua indignação com a gestão municipal e, ao mesmo tempo, fazer um apelo para que o pagamento dos profissionais de educação seja regularizado.

“Pelo amor de Deus, Ministério Público, Bolsonaro e Sérgio Moro, socorroooooo! Nos acudam! Nós, funcionários da Prefeitura Municipal de Aveiro, no Estado do Pará, em especial funcionários da educação, professores, estamos pedindo socorro. Tem família passando fome, pois estamos sem receber os meses de novembro, dezembro, férias e décimo do ano passado. A situação está desesperadora. Por favor, façam alguma coisa por nós. Estamos sendo humilhados e desrespeitados. Tem funcionários entrando em depressão porque a situação está insustentável. Socorooooo nos ajudem”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Ranny disse que sabe que não compete ao presidente da República, Jair Bolsonaro e nem ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, resolver a “situação de possível malversação de verba pública de Aveiro”. E que invocou, equivocadamente os nomes das duas autoridades em razão do desespero, da indignação e não saber para onde está indo o dinheiro repassado pelo Governo Federal para a Prefeitura de Aveiro pagar os professores.

“Sei que a força e unidade da população, principalmente dos instrumentos de controle social podem fazer a diferença e evitar políticos como o prefeito de Aveiro, e, principalmente, evitar o estado de coisas que nos encontramos. Reconheço os limites e autonomia de cada ente federado e a importância da participação dos trabalhadores na gestão pública dos recursos destinados a cada município brasileiro. Mas continuo pedindo ‘Socorro’ aos órgãos competentes que nos ajudem, porque não está fácil a situação. Sintepp Estadual e Regional precisamos da ajuda de vocês”, declarou.

Denúncia

Segundo a coordenadora geral do Sintepp em Aveiro, Núbia Lima, o pagamento dos salários dos professores começou a atrasar no mês de setembro de 2017. Em 2018, os atrasos começaram no mês de abril. Com os atrasos se repetindo mês a mês, em novembro, a entidade mobilizou os profissionais de educação e a categoria foi até à Câmara Municipal de Aveiro, para denunciar o problema e pedir apoio aos vereadores.

“Fomos por três vezes na Câmara Municipal nos meses de novembro e dezembro, pressionamos a Prefeitura e a Secretaria de Educação. A resposta da gestão é sempre a mesma: ‘Não tem recurso para o pagamento’. Mas o Portal da Transparência mostra que o município recebeu R$ 13 milhões do governo federal para pagamento dos professores”, relatou Núbia.

Ainda segundo a coordenadora geral do Sintepp em Aveiro, a entidade também levou o caso ao conhecimento do Ministério Público Estadual (MPPA) e do Ministério Público Federal (MPF) e aguarda providências.

Com o pagamento dos professores em atraso, o início do ano letivo de 2019 marcado para 11 de fevereiro está ameaçado. “Finalizamos o ano letivo de 2018 sem paralisações, apesar do atraso de salários. Mas, a categoria já reuniu e deliberou que se até o dia 11 de fevereiro o pagamento não for regularizado, o ano letivo não vai começar”, informou Núbia Lima.

O G1 tenta contato com a Prefeitura e a secretaria municipal de Educação de Aveiro.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

