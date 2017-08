‘Sem saudade do ex!’ Ceifador brilha e Flu vence o Galo de Fred e He-Man

Por LANCE! (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C. – © Fornecido por Areté Editorial S/A ) – Henrique Dourado é o atual camisa 9 do Fluminense e a torcida tricolor não poderia estar mais satisfeita. Diante do Atlético-MG, de Fred e Rafael Moura, o Ceifador fez a diferença no Maracanã ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1.

Com o triunfo, o time de Abel Braga chegou aos 30 pontos e colou no G-6 – o Cruzeiro é o sexto com a mesma pontuação, mas vence nos critérios de desempate. O Galo, por sua vez, segue na parte debaixo da tabela com 26.

O primeiro tempo foi aberto, com o Fluminense bombardeando o gol rival e dando espaço para o Atlético-MG contra-atacar. Logo ficou claro que o lado direito era o caminho para o time de Abel. Como Cazares não o acompanhava, Lucas teve liberdade para avançar e a aproveitou. Léo, marcado por Luan, não teve vida tão fácil do outro lado, mas também chegou à linha de fundo.

As principais chances do Tricolor passaram pelos pés de Lucas e Gustavo Scarpa. O camisa 10, apesar de alguns vacilos, deu três finalizações perigosas, mas parou em Victor. O goleiro do Galo foi o principal responsável pelo 0 a 0 persistir no placar. Pelo menos até os 37 minutos.

Em um dos oito escanteios cobrados pelo Flu na primeira etapa, Scarpa colocou a bola na segunda trave para Henrique Dourado fazer 1 a 0. Foi só estar atrás do placar que o Galo acordou, criando três chances – as melhores até então -, mas Júlio César fez sua parte em chute de Cazares e cabeçada de Elias. Antes do intervalo, Luan ainda chutou com perigo, mas a bola saiu rente à trave.

Com Valdívia no lugar do discreto Roger Bernardo, Micale melhorou o time para a etapa final. O Tricolor, que dominava as ações, passou a ser dominado e Júlio César não teve o que fazer quando o meia tabelou com Cazares e bateu com categoria, da entrada da área, para empatar. O gol foi bonito, mas Wendel não acompanhou Valdívia e Cazares passou como quis por R. Chaves no lance.

Nos minutos seguintes, o Galo ocupou o campo de ataque e ensaiou uma pressão, mas a zaga do Flu foi bem pelo alto. A melhor chance veio em chute de fora, outra vez de Valdívia, mas Júlio César se esticou todo e evitou que a bola entrasse no ângulo. Seria outro golaço do meia-atacante do Atlético-MG.

A entrada de Fred no Galo – no lugar de outro ex-Flu, Rafael Moura -incendiou a torcida tricolor, que xingou o ex-ídolo antes de cantar o nome de Henrique Dourado. Em campo, o atual camisa 9 retribiuiu ao marcar o gol da vitória aos 42 minutos. De quebra, assumiu a artilharia isolada do Brasileiro com 12 gols.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2X1 ATLÉTICO-MG

Data/Hora: 21/8/2017, às 20h

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Araújo Dias (SP)

Assistentes: Rogério Pablos Zanardo (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Renda/Público: R$ 237.240,00 / 10.412 presentes (9.248 pagantes)

Cartão amarelo: Wendel (FLU); Luan e Fred (CAM)

Cartão vermelho: Não houve.

GOLS: Henrique Dourado (1-0, 37’/1ºT e 2-1, 42’/2ºT) e Valdívia (1-1, 11’/2ºT)

FLUMINENSE: Júlio César; Lucas (Matheus Alessandro, 27’/2ºT),Renato Chaves, Henrique e Léo; Marlon Freitas (Marcos Junior, 28’/2ºT), Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa; Welllington Silva (Peu, 41’/2ºT)e Henrique Dourado – T: Abel Braga.

ATLÉTICO-MG: Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer, Fábio Santos; Yago, Roger Bernardo (Valdívia, Intervalo), Elias, Cazares (Robinho, 41’/2ºT), Luan; Rafael Moura (Fred, 25’/2ºT)- T: Rogério Micale.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...