Sem sutiã, Anitta aposta em body supertransparente para show

Cantora se apresentou em Pelotas após série de shows no Rio Grande do Sul e compartilhou imagens sensuais na web

Anitta voltou a apostar em um look sensual para subir ao palco em Pelotas. Para agitar os fãs no sul do Brasil, ela usou um body supertransparente, que deixou seus seios em evidência. Sem sutiã, ela contava com estrelas bordadas estrategicamente para não mostrar demais.

“Que semana incrível! Muito obrigada galera de Nova Hamburgo, Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí e Pelotas… fãs de todo Rio Grande do Sul e também do Uruguai e Argentina… sem palavras! Voltando pra casa mais do que realizada”, postou a cantora em seu Instagram.

O desabafo, enquanto mostrava suas curvas e sensualiizava na web, não parou por aí. “Obrigada aos fãs, teve gente do Uruguai, Argentina. Muito obrigada aos fãs do Uruguai e Argentina por irem aos meus shows”, disse ela, que chegou a agradecer em Espanhol.

Anitta ainda contou um bafo dos bastidores, que quase fez com que uma das integrantes de sua equipe se desse mal. “A gente dormiu na argentina e Natália quase ficou presa. Simplesmente o cara da imigração ficou tão nervoso de olhar pra mim que esqueceu de carimbar o passaporte dela. Quase ficou presa lá na argentina e fez barraco em espanhol”, contou a cantora aos risos.

