Sem-teto encontrada morta na rua tinha R$ 4,5 mi em conta bancária

Caso foi registrado no Líbano

As autoridades do Líbano se depararam com uma situação inusitada na semana passada. O caso envolve uma sem-teto de 52 anos, Fatima Othman, encontrada morta na rua aparentemente por causas naturais.

A primeira situação atípica foi o fato de a polícia ter encontrado dois sacos de lixo, com o equivalente a R$ 12,4 mil, ao lado do corpo de Fatima. Depois ficou constatado que, em uma conta bancária, a moradora de rua acumulava nada menos do que R$ 4,5 milhões.

De acordo com o jornal Metro, Fatima perdera as mãos e os pés ao longo da guerra civil do Líbano, entre as décadas de 70 e 90, e desde então passou a viver nas ruas pedindo esmolas, de onde teria vindo a quantia milionária.

Em contato com as autoridades, familiares da sem-teto afirmaram que não tinham conhecimento do dinheiro acumulado por ela.

Fonte: CORREIO DO POVO

