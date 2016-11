Após reintegração de posse, “Sem Teto” querem indenização de mais de 7 milhões em Novo Progresso.

Área na vicinal Jamanxim foi ocupada durante nove meses pelo movimento sem-teto; sem teto alegam terem sido enganados.

156 denominados Sem Teto, que foram expulsos de uma área da família Prazeres em Novo Progresso, entraram na Justiça requerendo indenização milionária.

Conforme processo que tramita na Justiça de Novo Progresso , os 156 (cento e cinqüenta e seis) sem teto, através de sua advogada , requerem da proprietário da área Nardina Prazeres, do espolio de Orival Prazeres, do Vereador Nego do Bento e do líder do movimento Donizete Duarte a importância de 7 milhões de reais. “Eles alegam que são pobres, inocentes, e foram induzidos a entrar na área,que não tinham conhecimento da ilegalidade cometida, e que a policia foi arbitraria no cumprimento do mandado em tocar fogo nos barracos”…

Após ordem Judicial eles foram despejados em maio de 2015, o grupo tático da Policia Militar foi necessário para cumprir a reintegração da pose na época. Desde então, a área que tinha multa do IBAMA e foi oriunda do Espolio de Orival Prazeres, está vazia e cercada.

Ações.

A advogada Dra. CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO contratada pelos despejados, entrou com 156 ações na Justiça, que tramitam na Vara Única de Novo Progresso , pedindo indenização aos seus clientes por danos materiais e morais.

O valor da causa R$ 7.065.000.000,00 (sete milhões e sessenta e cinco mil cruzeiros reais).

A ultima audiência deste caso aconteceu no ultimo dia 08 de novembro às 15h00mn, não foi possível a realização de acordo em razão da falta de proposta dos requeridos. A Juíza de Direito, Rafaela de Jesus Mendes Morais concedeu o pedido de vista as partes requeridas , para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a parte autora para se manifestar no mesmo prazo e requerer o que entender devido. Em seguida, conclusos.

ENTENDA O CASO

Sem-teto

Em 2014, 100 famílias sem-teto invadiram o terreno dos Prazeres na vicinal Jamanxim em Novo Progresso. Durante nove meses , o local chegou a ter 300 famílias.

Ação policial

Em maio de 2015, a Polícia Militar removeu, por determinação da Justiça, cerca de 300 famílias sem-teto que viviam na área do espolio Orival Prazeres.

Defesa e ataque

Os Sem Teto entram com ação na justiça e pede que os envolvidos (Donizete,Nego do Bento e Nardina Prazeres), paguem indenização por danos materiais e morais.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

