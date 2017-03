SEMMA-NP e IBAMA resgatam Porco-espinho preso em parede de residência

Nesta segunda-feira (27) uma moradora procurou ajuda dos órgãos ambientais existentes no município (IBAMA /SEMMA-NP) para resgatar um animal silvestre que se prendeu entre a parede e a cobertura de sua residência. De inicio criou-se uma dificuldade pelo órgão ambiental IBAMA que jogou a responsabilidade para SEMMA, posteriormente se uniram e fizeram o resgate do animal.

