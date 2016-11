SEMMA-NP interdita empresa que comercializava areia e pedra sem Licença Ambiental em Novo Progresso

Secretaria Municipal de Meio Ambiente interdita depósito de areia e pedra em Novo Progresso.

Na manhã desta quarta-feira (18) , fiscais da secretaria municipal de meio ambiente interdita venda e depósito irregular de areia e pedra brita na avenida Orival Prazeres em Novo Progresso.

Segundo chefe das fiscalizações são verificadas as licenças de operação de funcionamento, como também a origem do material comercializado. No momento da fiscalização o proprietário não apresentou nenhuma licença expedida pelos órgãos ambientais e documentos que autoriza comercializar os produtos. Neste sentido o local foi interditado e o material apreendido, o proprietário notificado para apresentar as documentações (N.F de origem do material) na próxima segunda–feira na SEMMA-NP para comprovar a legalidade e o material será liberado.

A empresa esta inscrita como atividade principal para comércio varejista de ferragens e ferramentas e o alvará expedido pela prefeitura Municipal com a mesma especificação.

Nós estamos fiscalizando apenas a questão da legalidade e do licenciamento, então alertamos a todos as empresas que estão operando sem licença e de forma irregular, que cessem suas atividades e se regularizem. Pois se nossa fiscalização for até as empresas o local irregular será multado e lacrado”, disse Fiscal.

A empresa será liberada após dar entrada no licenciamento na SEMMA-NP e ser emitida a L.O.

Segundo o DEJUR da secretaria de Meio Ambiente do Município, todas as empresas que se enquadram no licenciamento ambiental, ao for requerer o Alvará de Funcionamento ou renovação na Prefeitura no setor de tributos, só será liberado após a apresentação do licenciamento.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...