Semana chuvosa gera caos em Novo Progresso.

O volume de chuva que ocorre em Novo Progresso e na região deixou muitos estragos, sobretudo na malha viária.As estradas vicinais que dão acesso à zona rural do município são as mais afetadas.

