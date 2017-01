Semana começa com 6.388 vagas abertas em concursos públicos

Um total de 104 órgãos estão com inscrições abertas

A semana está começando e pelo menos 104 órgãos estão com inscrições de concursos públicos abertas para o preenchimento de 6.388 vagas e formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

PUB

Confira abaixo algumas opções, de acordo com informações do portal G1.

Câmara Municipal de Irineópolis (SC)

A Câmara Municipal de Irineópolis (SC) vai abrir processo seletivo para 2 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. As contratações serão temporárias. Os salários são de R$ 880,41 a R$ 1.773,08. As inscrições devem ser feitas de 16 a 20 de janeiro na secretaria da Ccâmara, localizada na Rua Guanabara, 288, das 13h às 18h. A prova será aplicada em 28 de janeiro.

Conselho Regional de Medicina do Maranhão

O Conselho Regional de Medicina do Maranhão divulgou edital de concursos público para 45 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.050 a R$ 1.900. Os candidatos podem se inscrever pelos sites www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br no período de 16 de janeiro a 13 de fevereiro. As provas objetivas estão previstas para o dia 12 de março.

Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIMNorte/ES)

O Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIMNorte/ES) divulgou edital de processo seletivo para 26 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.200 a R$ 3.200. As inscrições estarão abertas de 16 a 18 de janeiro na sede do CIMNorte, localizado na Avenida Democrata, 560. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT)

A Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) divulgou edital de processo seletivo para 112 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo 60 imediatas e 52 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 979,18 a R$ 3.671,91. As inscrições podem ser feitas pelo site www.gauchadonorte.mt.gov.br de 16 a 20 de janeiro. As provas objetivas serão no dia 29 de janeiro.

Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC)

A Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) vai abrir processo seletivo para 15 vagas e formação de cadastro de reserva para professores (nível superior). Os salários variam de R$ 1.825,83 a R$ 2.551,93. As inscrições devem ser feitas pelo site www.saolourenco.sc.gov.br de 16 a 18 de janeiro. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Prefeitura de Timbaúba dos Batistas (RN)

A Prefeitura de Timbaúba dos Batistas (RN) divulgou três editais de processos seletivos para um total de 132 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, sendo 66 imediatas e 66 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.922,08. As inscrições devem ser feitas nos dias 16 e 17 de janeiro na sede da prefeitura, localizada na Rua Rui Barbosa, 48. A seleção será feita por meio de análise currículo e entrevista.

Prefeitura de Várzea Paulista (SP)

A Prefeitura de Várzea Paulista (SP) fará processo seletivo para 6 vagas de médicos. Os salários vão de R$ 2.971,97 a R$ 4.835,94. As inscrições podem ser feitas de 16 a 25 de janeiro pelo site www.varzeapaulista.sp.gov.br. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.

Secretaria Estadual de Saúde do Piauí

A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí lançou edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 174 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior na Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER). O período de inscrição será do dia 16 a 26 de janeiro, das 8 às 12h, na Gerência de Administração de Pessoas (GAP) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), localizada na Avenida Pedro Freitas S/Nº, Bloco A, em Teresina. O contrato será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, divulgou edital de concurso público para 50 vagas de juiz federal substituto. O salário é de R$ 27.500,17. As inscrições devem ser feitas pelo site www10.trf2.jus.br entre os dias 16 de janeiro a 14 de fevereiro. A prova será aplicada em 26 de março. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...