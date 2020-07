Semana da Educação 2020 terá debates sobre Enem, profissões e carreira

Participam das discussões autoridades, acadêmicos e empresários

Mais de 40 especialistas em Educação e empresários se reunirão, por meio de transmissões ao vivo (lives), entre os dias 28 julho e 1º agosto, para discutir a importância da formação educacional e os caminhos para conquistas significativas no mercado de trabalho. O evento, chamado de Semana da Educação 2020, conta com temas como Orientação Vocacional, Enem, Cursos EAD, Recursos Educacionais do Governo Federal, MBA, Educação e Empreendedorismo.

Entre os nomes presentes na programação, está Lincoln Martins, CEO da Sforza Holding (proprietária de marcas como Pizza Hut, Taco Bell e KFC). Já o estudante Pedro Augusto Brasileiro Lins Barbosa, que foi seis vezes medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, participará comentando sobre preparação para o Enem.

Os encontros virtuais serão transmitidos ao vivo, entre os dias 28 e 31 de julho, em sessões às 17h30, 19h e 20h30, e no dia 1º de agosto às 10h, 15h e 17h. As transmissões serão feitas via Facebook, YouTube e Instagram da “Autossuficiência Brasil”.

Para participar, basta se inscrever no site da Semana da Educação 2020 e acompanhar as redes sociais do evento. A Semana de Educação 2020 é uma iniciativa dos departamentos de Bem-Estar & Autossuficiência e de Seminários & Institutos de Religião de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Confira a programação completa:

28 de julho (terça-feira)

17h30 – “Orientação Vocacional: Como escolher a profissão que lhe fará feliz”, com Greicy Pais e Sergio Nogueira

19h – “Abertura da Semana da Educação 2020” com Élder Lincoln Martins

20h30 – “A educação para o sucesso na carreira profissional”, com Fernando Schneider e Cleniriam Barroso

29 de julho (quarta-feira)

17h30 – “Como se sair bem no ENEM e fazer o curso dos seus sonhos”, com Fernanda Peixe & Eugênio Rocha e Pedro, Natália e Sophia Barbosa

19h – “Conhecendo os Recursos Educacionais do Governo Federal”, com Luis de Sá, Thiago Lima e Alex Solivan Abreu

20h – “As Carreiras do futuro que já são tendência, as mais demandadas e as que melhor remuneram”, com Jean Esteves, Rodrigo Menossi e Wendel Afonso

21h – “Festival de música dos Jovens”, será transmitido em churchofjesuschrist.org

30 de julho (quinta-feira)

17h30 – “Como um curso técnico pode lhe ajudar a construir um futuro brilhante”, com Denis Pedro, Prof. Ricardo Terra e Allan Lucas

19h – “Recursos Educacionais da Igreja e como obter um diploma internacional através das Universidades da Igreja”, com Jeffery Morrin, Silvio Guimarães, Matthew Tittle, Carlos Gámez eVinicius Suares

20h30 – “Saiba a importância da educação de nível superior e obtenha informações do MBA na BYU”, com Paulo Asconavieta, Marcelo Silva e Pedro Santos

31 de julho (sexta-feira)

17h30 – “Como conseguir o primeiro emprego: programas de aprendizagem, estágio e trainee”, com Luana Matos, Flávio Valiati e Beatriz Clemente

19h – “O papel dos pais em ajudar os filhos a alcançar um futuro brilhante”, com os casais Fábio e Mariah Pereira, Rodrigo e Suelen Catingueira e Cláudio e Maria Carla Barbosa

20h30 – “Como preparar-se com sucesso para uma Carreira Pública”, com Erico Pallazzo e Paulo Guimarães

01 de agosto (sábado)

10h – “Educação e empreendedorismo”, com Beth Bonilha e Ana Cristina Nogueira

15h – Aula do Seminário & Instituto: “Os jovens guerreiros de Helamã e as valiosas lições para vencer as nossas próprias batalhas”, com Eduardo Tavares

17h – “Encerramento da Semana da Educação 2020”, com Elder Aroldo Cavalcante

