Semana do Meio Ambiente inicia com a caminhada solidária e premiação aos alunos das escolas municipais

Programação começou no domingo, 4, e vai até sexta-feira,9. Objetivo é conscientizar a população para a preservação do meio ambiente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou oficialmente nesta segunda-feira, 5, a programação especial da Semana do Meio Ambiente com o tema “Faça Florescer um mundo melhor”, sendo que no domingo (04) teve uma programação na Orla do Lago Municipal com a exposição de Artesanato, tendo como responsáveis o professor Angelo e o Projeto Renascer.

Hoje (05) seguiu a programação com uma caminhada solidária na Orla do Lago até a sede da Prefeitura, com a participação de alunos, secretários, diretores de escola, coordenadores, professores. Aonde aconteceu a abertura da semana do meio ambiente, com premiação aos alunos que foram os primeiros colocados do concurso de redação e desenho, promovido pela Secretaria de Educação.

Os ganhadores foram:

Após a entrega dos prêmios o prefeito Ubiraci Soares e o secretário de meio ambiente Juliano Simionato plantaram uma árvore de ipê-rocho em comemoração ao dia internacional do Meio Ambiente.

Segue abaixo a programação da semana do Meio Ambiente:

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: SEMMA-NP

