Semana Nacional do Trânsito alerta para os mais de 14 mil acidentes registrados no Pará este ano

666 pessoas morreram vítimas de acidentes em ruas e estradas do Pará no primeiros semestre.

(Foto:Reprodução / Twitter Pará Notícias)- Com mais de 14 mil acidentes de trânsito registrados no primeiros semestre, o Pará inicia nesta terça-feira (18) a programação alusiva à Semana Nacional de Trânsito, com o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito” e tem como objetivo sensibilizar o cidadão de sua responsabilidade e contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e de valorização da vida.

Os números da violência no trânsito no Pará são preocupantes. Com uma frota de 1.969.852 veículos, este ano, até junho, foram contabilizadas 666 mortes, 9.127 feridos e 14.002 acidentes. Destes acidentes, 8.939 foram colisão de veículos, o número mais expressivo que se repete ano após ano; sendo os automóveis os veículos com maior incidência de acidentes, totalizando 10.001 até junho. De acordo com o setor de Estatística do Detran, sábado é o dia com a maior concentração de acidentes, totalizando 2.310.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promove as ações educativas até dia 25 de setembro. A abertura oficial será em Santarém, região do Baixo Amazonas, que possui números expressivos com relação à frota e a acidentes de trânsito no estado. O evento se estende durante todo o período, a diversos municípios.

A capital contará com diversas atividades com foco principal nas escolas públicas e privadas. Na terça (18) as equipes de Educação do Detran e órgãos parceiros estarão nas Escola do Sesi, em Icoaraci, e na Escola Estadual Joaquim Viana, com a palestra “Nós podemos fazer o trânsito seguro”. O encerramento da programação será na sede da Universidade da Amazônia.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...