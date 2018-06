Semas abre inscrições para processo seletivo amanhã

Vagas temporárias são para Belém, Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém, Itaituba e Redenção

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) anunciou, nesta quinta-feira (21), a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS). As vagas, de caráter temporário, são para Belém e Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure) nos municípios de Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém, Itaituba e Redenção. A inscrição é gratuita.

Os cargos são para Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Ciências Biológicas, Engenheiros Ambiental, Civil, de Pesca, Químico, Florestal, de Minas e Sanitarista, além de Estatística, Geografia e Geologia) e Técnico em Gestão Pública (Administrador e Ciências Contábeis).

Além disso, o processo também vai selecionar os interessados nas funções de Técnico em Gestão de Agropecuária (Engenheiro Agrônomo), Técnico em Gestão em Infraestrutura (Arquitetura), Técnico em Comunicação Social, Técnico em Gestão de Informática (Engenharia da Computação), com vencimentos de R$ 1.560,76. Para as funções de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Auxiliar Operacional e Motorista, os vencimentos são de R$ 965,11.

As inscrições têm início a partir de 00h01min desta sexta-feira (22) e encerram às 23h59, na segunda-feira (25) no site da Semas ou no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

