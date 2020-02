Semas abre processo seletivo para contratação temporária para sete cidades no Pará

Vagas são para Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas e Redenção.

Semas abre processo seletivo para contratação temporária — (Foto: Reprodução)

Diário Oficial do Pará publicou na última quinta-feira (6) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Meio Ambienta e Sustentabilidade do Pará (Semas). As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis de 00h01min do dia 10 de fevereiro até as 23h59min do dia 12 de fevereiro.

A contratação é temporária para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas e Redenção. As vagas ofertadas são assistente administrativo, com remuneração para ensino médio de R$ 998 mais benefícios, e para nível superior, com salário de R$ 2.809,37 e benefícios.

Quem for selecionado para uma das vagas vai desempenhar as seguintes funções: Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Fiscalização (Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agrônoma, Geografia e Engenharia Cartográfica); Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Engenharia Agrônoma, Geologia, Geografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Química, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Química Industrial, Engenharia de Minas, Engenharia Cartográfica, Ciências Ambientais, Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Gestão Ambiental); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Secretariado Executivo); Técnico em Gestão de Informática (Ciência da Computação).

Por G1 PA — Belém

08/02/2020 10h03

