Semas abre seleção para vagas de níveis fundamental, médio e superior

As inscrições poderão ser feitas gratuitamente nos dias de 23 a 24 de novembro, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). A seleção será feita através de análise curricular e documental, sendo que os candidatos às vagas de nível superior ainda deverão passar por uma entrevista. Os aprovados serão lotados nos municípios de Belém, Santarém, Altamira, Redenção, Marabá, Itaituba e Paragominas.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) abriu processo seletivo para cargos temporários de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 973 e R$ 1.515,30.

