Semas garante realização de sete operações de combate ao desmatamento no Pará

Os fiscais encontraram e apreenderam 41m³ de madeira em tora e 25m³ de madeira serrada sem autorização em Novo Progresso ( Foto: Ascom / Semas)

Combate ao desmatamento e apoio técnico ao produtor são pilares do Territórios Sustentáveis

O governo do Estado segue incrementando ações de proteção ambiental aliadas à atividade agrícola junto a mais de 40 mil produtores rurais. O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’ de Almeida, adianta que, neste mês, haverá sete operações de combate ao desmatamento em 16 municípios, e a partir do dia 20, técnicos de diferentes órgãos estaduais vão a campo para iniciar os processos de regularização fundiária e ambiental de produtores que aderiram ao Programa Territórios Sustentáveis.

Parte do Plano Amazônia Agora, de avanço da agenda ambiental e climática do Pará, o programa, como o nome sugere, tem como objetivo levar aos agricultores regularização fundiária, acesso às linhas de crédito e seguro rural, garantia de acesso a mercados, assistência técnica rural, entre outros serviços voltados ao desenvolvimento social e ambiental.

O Territórios Sustentáveis induz boas práticas na pecuária, agricultura e no manejo florestal. Com a parceria de outras frentes, como o apoio técnico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e a expertise no campo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), deve priorizar a regularização fundiária e ambiental para quem aderir ao edital de chamamento, lançado no último dia 6.

