Semas interdita empresas em Barcarena

Operação procura coibir armazenamento ilegal de minérios em todo o município

(Foto Akira Onuma/ O Liberal) – Três autos de infração já foram lavrados e duas empresas interditadas em Barcarena por efeito da Operação Minerioduto, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, está realizando no município para coibir a prática ilegal de armazenamento de minérios, em especial o manganês.

Os autos foram lavrados por utilização de terminal logístico de cargas sem autorização do órgão ambiental competente e pela falta de licença de operação para armazenamento de minérios. Foram apreendidas 5 mil toneladas de manganês, 13.800 toneladas de cobre (em big bag), 168 metros cúbicos de madeira em tora, cinco contêineres de 40 pés e vários equipamentos (bob bat, empilhadeiras e retroescavadeira), avaliados em mais de R$ 2 milhões.

Desenvolvida pela Diretoria de Fiscalização da Semas, a operação teve sua primeira etapa realizada entre os dias 12 e 14 deste mês e uma segunda etapa está em andamento. O diretor de fiscalização da Semas, Jorge Antônio Dias, disse que a secretaria, além de impedir infrações busca conscientizar os empreendedores sobre a importância da regularização ambiental da atividade.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Thales Belo, frisou que, além de trabalhar com a regularidade ambiental, a Semas tem um trabalho proativo para coibir infrações ambientais, utilizando imagens do Centro de Monitoramento Ambiental (Cimam) e realizando contatos frequentes com a comunidade.

Uma das medidas de destaque foi a criação de portal específico, no site da Semas, para tornar públicos todos os atos administrativos, incluindo licenças, autorizações e a movimentação dos produtos florestais no Estado.

Outro diferencial na relação com a sociedade é o atendimento ao público, toda segunda-feira, das 8 às 14 h, na sede da Secretaria, em Belém – que já ampliou a acessibilidade para pessoas com deficiência –, e nas regionais de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. A Semas também dispõe de uma Ouvidoria, que faz atendimento online pelo site, das 8 às 17 h, de segunda a sexta-feira.

