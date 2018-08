Semas interdita serraria e flagra irregularidades em madeireiras em São Miguel do Guamá e Bujaru, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com Semas, entre as infrações encontradas estão o depósito ilegal de madeira e divulgação de falsas informações sobre a carga.

A madeira apreendida equivale a 654 caminhões carregados, segundo a Semas. (Foto: Reprodução / Semas) Quatro empresas madeireiras em São Miguel do Guamá e Bujaru, nordeste do Pará, foram autuadas, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Nos locais, a operação apreendeu mais de 1,5 mil metros cúbicos de madeira em toras e 159 metros cúbicos de madeira serrada. Produto equivale a 65 caminhões carregados. Madeira apreendida em operação da Semas em São Miguel do Guamá e Bujaru, no Pará. (Foto: Reprodução / Semas)

