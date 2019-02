Semas prevê chuva e maré alta em todo o Pará no fim de semana

A intensidade maior deve ocorrer na região sudeste, sudoeste e áreas litorâneas do nordeste e do Marajó, onde o volume das chuvas serão maiores. Foto: Reprodução/

Neste sábado (23) e domingo (24) a previsão é de chuva e maré alta em todo o Pará, segundo a previsão da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). De acordo com a previsão, a intensidade maior deve ocorrer na região sudeste, sudoeste e áreas litorâneas do nordeste e do Marajó, onde o volume das chuvas serão maiores.

A maré superou os 5 metros na quinta (21) e destruiu restaurante, hotel e casas em praia do estado. De acordo com o meteorologista Saulo Carvalho, da Diretoria de Meteorologia, Hidrologia e Mudanças Climáticas (Dimeh), as marés muito altas nas praias de Salinópolis e nas ilhas de Algodoal e de Mosqueiro, foram motivadas pelo fenômeno perigeu – quando a órbita da lua fica mais próxima da Terra. “A lua exerce uma tração gravitacional maior do que o normal sobre a superfície aquática, mas a tendência é que isso não se repitam no fim de semana”, prevê.

Parte do muro de uma casa localizada na praia do Farol Velho, em Salinópolis, desabou devido à força da maré nesta quinta-feira (21) — Foto: Reprodução/TV Liberal Parte do muro de uma casa localizada na praia do Farol Velho, em Salinópolis, desabou devido à força da maré nesta quinta-feira (21) — Foto: Reprodução/TV Liberal

Confira a previsão:

De acordo com o boletim, a região metropolitana de Belém deve ficar nublada no sábado pela manhã, com previsão de chuva intervalada à tarde, e céu nublado à noite; no domingo, devem ocorrer chuvas isoladas no final da manhã, com chuvas e trovoadas de tarde e noite nublada. Os termômetros variam de 23º a 32º.

Já na região nordeste deve predominar o céu nublado, com previsão de chuva na parte litorânea. No restante da região, o sábado e domingo devem ser nublados pela manhã, com chuvas e trovoadas à tarde. As temperaturas variam de 22º a 31º.

As marés em Belém devem alcançar nível mais alto de 3,5 metros no sábado, à 1h56 e às 14h15. No domingo, a altura deve atingir 3,4 metros às 2h17 e às 14h15.

Em Mosqueiro, a maré alta deve atingir 3,6 metros no sábado, à 1h12 e às 13h21. No domingo, será 3,5 metros à 1h43 e 14h01.

Nas praias de Salinas, a preamar deve chegar a 5 metros de altura às 10h21; e 4,8 metros às 22h43, no sábado. No domingo, chegará a 4,8 metros às 11h01 e 4,4 metros às 23h27.

