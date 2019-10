Semas suspende licença de mineradora em Itaituba no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta quinta, o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), da empresa Imerys Rio Capim Caulim, foi apresentado ao Grupo de Trabalho em Barragens, coordenado pela Semas e composto por outros órgãos. “O objetivo da Semas é anexar os planos de emergência dos empreendimentos da área de mineração, licenciados pelo órgão ambiental do Estado, ao relatório das vistorias realizadas nas empresas no primeiro semestre de 2019, produzido pela instituição, para apresentar à sociedade”, disse a secretaria, em nota.

Ainda segundo a Semas, as bacias possuem cerca de oito metros de altura e, de acordo com técnicos da Semas, não apresentam risco de rompimento. A Semas disse que, caso o acidente ocorra, não oferece risco à população, porque o empreendimento está longe de comunidades.

De acordo com a Semas, a decisão foi tomada após análise de um relatório técnico emitido por uma consultoria independente, contratada pela Serabi Mineração. O documento consta uma advertência para que a empresa reforce as bacias 14/15, para que a área fosse destinada ao empilhamento de disposição a seco, o que segundo a Semas já ocorria.

A Licença de Operação (LO) do garimpo Palito, em Itaituba, sudoeste do Pará, foi suspensa nesta quinta (10) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A mina é explorada pela empresa Serabi Mineração para beneficiamento de minério de ouro em garimpo. O G1 entrou em contato com a empresa e aguarda resposta.

