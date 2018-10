SEMAS/PA cumpre agenda em Novo Progresso

Servidores da SEMAS/PA [Secretaria de Estado de Meio Ambiente e sustentabilidade] se encontram em Novo Progresso e estão fazendo atendimento a população. (Foto:SEMMA/NP)

O horário de atendimento será durante a semana nas Quintas-feiras e Sextas-feiras no período manhã e tarde até as 17 horas, na rua Planalto nº 621, na sede da SEMA Municipal.

As empresas e pessoas que precisavam ir até a Capital -Belém-PA para protocolar documentos, poderão fazer aqui em Novo Progresso.

O atendimento vai agilizar os processos de licenciamento, além de diminuir os custos”, os usuários não precisam mais se deslocarem até Belém.

A Semas interiorizou essas ações, a partir do mês de fevereiro deste ano, teve com início em outros municípios (regiões) agora chegou até Novo Progresso fazendo esse tipo de atendimento, que vai abranger todos os interessados do município e da região.

A Semas/PA que tem várias NURES (Núcleos de atendimento SEMAS-PA) pelo interior do estado inclusive no município de Altamira-PA, com atendimento no distrito de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, agora está atendendo no município de Novo Progresso todas as quintas e sextas-feiras na sede da SEMMA-NP.

Este atendimento vai facilitar a vida do empreendedores que tem processos ambientais junto a SEMAS-PA e também do prestadores de serviços ambientais, que agora podem fazer os protocolos de documentos aqui no município, tirar dúvidas e outros serviços disponíveis, sem ter que se deslocar até os municípios próximos com NURES (Núcleos de atendimento da SEMAS-PA) como Itaituba, Santarém e até a sede da SEMAS na capital Belém.

O secretário de Meio Ambiente Municipal Sr. Juliano Simionato, ressaltou ainda a importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e destacou a importância da parceria do Estado com o município de Novo Progresso. Com esse atendimento da SEMAS/PA no município, facilitará e muito a vida dos munícipes com as questões ambientais junto ao órgão ambiental do estado.

Fonte: ASCOM SEMMA-NP

