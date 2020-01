Semec abre 14 mil vagas para alunos na rede pública municipal de Belém — Foto: Ascom Semec

Inscrição é feita pela internet e documentação é confirmada na escola selecionada ou na Central de Atendimento da Comissão de Matrícula 2020.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Belém abriu nesta quinta-feira (23) o terceiro período de matrículas para a rede municipal de ensino. São mais de 14 mil vagas a alunos da educação infantil, ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a Semec, as inscrições devem ser feitas pelo site da pré-matrícula e depois confirmada na escola selecionada, com a entrega dos documentos do aluno ingressante.

Semec disponibiliza também a Central de Atendimento da Comissão de Matrícula para pais que não consigam chegar à escola selecionada. O espaço fica no prédio da secretaria, localizado na avenida Governador José Malcher, número 1291, e funciona de 8h às 14h. Mais informações ligar no número (91) 3075-5410.

Por G1 PA — Belém

