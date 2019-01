Semed de Novo Progresso divulga período de renovação e matrículas novas na rede municipal

(Foto:Ilustrativa internet)- A Secretaria Municipal de Educação (Semed-NP) de Novo Progresso, divulgou o período de matrícula e renovação da matrícula escolar no ano de 2019. As matrículas e rematriculas terão o período de 21 a 04 de Fevereiro. As aulas deverão iniciar dia 04 de fevereiro, na área urbana, e na zona rural.

Em algumas escolas as vagas já estão lotadas, neste caso é necessário procurar a secretaria para orientar sobre onde existem vagas.

Para matricular crianças na educação infantil, os pais ou responsáveis devem entregar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:

Uma pasta arquivo;

Três fotos 3×4 recentes;

Uma foto da criança com a família;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia do CPF;

NIS da criança (para quem recebe o benefício do Bolsa Família);

Cópia do RG ou CPF do responsável;

Cópia do comprovante de residência atual e legível;

Cópia do cartão SUS.

Para matrícula do ensino fundamental devem ser entregues os documentos:

Uma pasta arquivo

Duas fotos 3×4 recentes

Cópia da certidão de nascimento

Cópia do CPF

NIS da Criança (para quem recebe o benefício do Bolsa Família)

Cópia do RG ou CPF do responsável

Cópia do comprovante de residência, atual e legível;

Histórico escolar original ou ressalva original;

Cópia do cartão SUS;

Número de telefone atualizado do responsável.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...