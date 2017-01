Semi reboque de carreta pega fogo na Rodovia BR-163

(Fotos WhatsApp-) Ocorrência foi registrada por volta das 21h desta terça-feira (24). O Veículo estava carregado o fogo foi no semi-reboque (Cavalo) e também não houve vítimas.

Um caminhão pegou fogo na noite desta terça-feira (24), nas proximidades da comunidade Bandeirantes distante 15 quilômetros da cidade de Novo Progresso. Conforme a informação, o incêndio teve início por volta das 21h e o motorista estacionou o veiculo e soltou a carreta que ficou estacionado no acostamento da Rodovia BR-163.

Ainda de acordo com a fonte de informação, o caminhão Mercedes-Benz, do modelo 1935, com semi reboque, estava trafegando normalmente pela rodovia, quando o motorista percebeu o fogo na cabine encostou o veiculo no estacionamento e o mesmo foi consumido pelo fogo.

Ninguém se feriu. O nome do motorista e o proprietário do veiculo não foi identificado pela nossa reportagem.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos WhatsApp)

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

