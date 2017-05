Seminário discute sobre venda de gás de cozinha em Santarém

Evento será realizado nesta segunda (29) e vai debater sobre as regras para revenda de gás de cozinha na cidade e na região.

O Seminário ‘Passando a Limpo a Revenda de GLP’ (gás de cozinha), que será realizado nesta segunda (29) em Santarém, Oeste do Pará, faz parte de uma parceria entre Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) e Sindicato das Empresas Revendedoras de GLP (SERGAP).

O evento tem como objetivo levar conhecimento a órgãos dos municípios da região envolvidos na fiscalização dos revendedores de gás de cozinha, aprofundando o debate sobre as peculiaridades e normas que regulam a atividade, bem como, as principais irregularidades frequentemente constatadas, referentes à comercialização, armazenamento e transporte de GLP que têm provocado riscos à população.

Distribuidores e revendedores também devem participar do evento para aprender sobre o manuseio do GLP. A expectativa é receber cerca de 100 empresas estabelecidas nos municípios da Região do Tapajós e Oeste do Pará.

Programação:

– 14:00 – Solenidade de abertura

– 14:30 a 16:30 – Apresentação de painéis (MPE e SERGAP), ANP e outros inscritos)

– 17:30 – Encerramento.

Serviço:

O quê? Seminário ‘Passando a Limpo a Revenda de GLP’

Onde? Edifício Nestor Miléo – Tv. 15 de agosto, 120 – Centro- Santarém, Pará.

Fonte: Santarém

