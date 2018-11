Seminário vai debater avanços do Cadastro Ambiental Rural em Belém

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizará um seminário sobre monitoramento e controle do desmatamento no Pará no dias 27 e 28 de novembro em Belém. Com o tema “Cadastro Ambiental Rural (CAR) 10 Anos: Avanços e Perspectivas” a programação será realizada no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Hangar, e vai mostrar os avanços e as próximas metas, em 10 anos de implantação do CAR no Estado. As inscrições podem ser feitas pelo site da Semas.

A programação do seminário inclui debates sobre vários temas, entre os quais O CAR no Estado do Pará: Pioneirismo, Avanços e Perspectivas; Avanços na Regularização Ambiental do Público da Agricultura Familiar, e O CAR como Ferramenta para a Recuperação de Áreas Degradadas/Alteradas no âmbito do Programa de Regularização Ambiental do Estado Pará (PRA).

O evento terá a participação do governador Simão Jatene e do titular da Semas, Thales Belo, além de representantes do Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Ministério Público Federal.

Cadastro Ambiental Rural

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico, que integra as informações ambientais referentes às Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Reserva Legal, Remanescentes de Vegetação Nativa, Áreas de Uso Restrito e Áreas Consolidadas, das propriedades e posses rurais, formando uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas, para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.

De acordo com dados de 12 de novembro de 2018, já foram realizados 201.406 cadastros, que correspondem a quase 75% da área cadastrável do Pará.

