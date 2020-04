Semma concede licença ambiental para o programa “Luz Para Todos, atender à área rural de Novo Progresso

(Foto Reprodução Ilustrativa)- O Prefeito de Novo Progresso (PL) anunciou nesta semana que o município conseguiu as licenças necessárias para destravar a obra de “Luz Para Todos, que atende à área rural do município.

Segundo o prefeito , a obra deveria ser concluso ainda em 2019, a licença venceu a empresa precisou renovar , o município não mediu esforços e renovou todas as licenças a pedido da Equatorial Pará (Central Elétricas do Pará S.A) para mais um ano, precisamos que seja concluída em regime de urgência,disse o prefeito.

De acordo com o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares (Macarrão -PL) , a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento e qualidade de vida da população. “É com grande felicidade que conseguimos esse ponto inicial para as comunidade do município. A energia elétrica traz consigo mais desenvolvimento, mais educação, mais saúde e mais qualidade de vida ao povo”, destacou.

Ainda segundo o prefeito de Novo Progresso,Macarrão, o Luz Para Todos possibilita melhorar , mais os equipamentos nas comunidades. “A energia elétrica faz toda diferença na vida de qualquer cidadão, mas, principalmente, na vida de uma criança, que precisa estudar e tem enormes desafios como barulho de gerador, com má iluminação. Com a chegada do programa é possível equipar melhor o posto de saúde, a escola, e melhorar a vida da população.

O Programa Luz para Todos é um conjunto de medidas públicas do Brasil, que visa levar eletrificação à áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo Governo Federal, governos estaduais e distribuidoras, criado pela decreto 4873/2003, sendo uma reformulação do Programa Luz no Campo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (SEMMAS-NP) renovou as licenças para o Programa que atende o município no assentamento Nova Fronteira, Vicinal Marajoara, Vicinal Aprogin e Santa Isabel Parte-I, Vicinal Cristalina, Assentamento Terra Nossa,Vicinal Santa Isabel,Vicinal Santa Julia,Vicinal Canaã ,Alvorada da Amazônia,PDS Brasilia, Ramal São Francisco. Segundo o Prefeito Macarrão esta conquista é uma luta de anos, o empenho do município junto ao Governo Estadual e Federal para realização da obra deve êxito, agora e aguardar a conclusão.

