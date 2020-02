Semma de Óbidos apreende cerca de 5 toneladas de carnes de jacaré e pirarucu durante fiscalização

Carnes de jacaré e pirarucu apreendidas em Óbidos, no Pará — Foto: Semma Óbidos/Divulgação

A embarcação fiscalizada já havia sido flagrada e multada no ano de 2018, contrabandeando pescado protegido pelo defeso.

Equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Óbidos, oeste do Pará, apreendeu cerca de 5 toneladas de carnes de pirarucu e jacaré na madrugada desta segunda-feira (3), durante abordagem a uma embarcação por volta das 2h da madrugada.

Segundo o secretário adjunto de Meio Ambiente, Ednildo Queiroz, a embarcação Comandante Dilson Pantoja navegava às proximidades da cidade quando foi abordada. A fiscalização teve o apoio da Polícia Militar. A carga estava no convés do barco.

As carnes de jacaré e pirarucu foram adquiridas no estado do Amazonas e tinham como destino a capital paraense, Belém. O pirarucu está protegido pela Portaria do Defeso.

Segundo a Semma, a embarcação já havia sido flagrada e multada no ano de 2018, também contrabandeando pescado protegido pelo defeso.

A multa para esse tipo de crime varia de R$ 500 a R$ 700, acrescida de mais R$ 700 reais por quilo de pescado. Toda a carne apreendida foi doada à comunidade.

