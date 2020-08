Semma destrói material apreendido em pesca predatória no rio jamanxim

(Fotos:Semma/NP) – Com autorização da secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), foram destruídas nesta sexta-feira (07/08) , 200 metros de redes utilizadas para a prática da pesca predatória, que foram apreendidas pela fiscalização , em área proibida no rio jamanxim em Novo Progresso.

A ação do órgão ambiental, através dos fiscais, contribui para que os peixes não sejam capturados irregularmente, durante o período defeso e no perímetro onde a pesca é proibida no rio jamanxim independente da piracema.

A operação foi coordenada pelo fiscal Fabricio L de Andrade, apreendendo mais de 200 metros de redes , conseguindo evitar que uma quantidade de peixes fosse retirada do rio.

O Secretário de Meio Ambiente, participou junto com os fiscais a incineração do material apreendido, e aproveitou para deixar alerta – “o período de reprodução dos peixes terminou, mas a fiscalização continua”. “Estamos com equipamento náutico no rio e a equipe de fiscalização ficará permanente neste período, o objetivo é intensificar ainda mais a fiscalização nestes locais utilizados para a pesca predatória”, disse Adecio Piran Secretário de Meio Ambiente.

Por:Claudinho Leite

