Semma e Ditranp fazem operação para combater poluição sonora em Novo Progresso

Fotos: Divulgação Semma- Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) vem trabalhando intensamente no combate à poluição sonora.

A equipe de fiscalização da Semma e Ditranp, foram as ruas onde conseguiram atender denúncias de poluição sonora nas vias públicas da cidade de Novo Progresso.

A operação foi em conjunta com fiscais da Secretaria municipal de Meio ambiente e Agentes de Transito da divisão de transito do município, foi educativas, com medição dos decibéis , os motoristas de carros e motocicletas com som automotivo , foram informados das infrações, que nas próximas , serão notificados e podem gerar autos de infração para que os autores respondam administrativamente. O Ditranp fez averiguações de documentos.

Por:Claudinho Leite Para o Jornal Folha do Progresso

