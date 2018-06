SEMMA notifica ocorrências de queimadas em Novo Progresso

(Fotos:SEMMA/NP) – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (SEMMA/NP), através do setor de Fiscalização, está notificando os proprietários de terrenos que está ocorrendo queimadas. “Eles terão que se explicar o que aconteceu e estarão sujeitos às multas, que podem ser leves, médias ou pesadas.

As queimadas sendo utilizadas para “limpar” os terrenos que estão com mato é um recurso antigo e frequente em Novo Progresso. Como não há punição de ninguém, a prática ilegal continua sendo feita a torto e a direito.

De acordo com a coordenadora da Fiscalização Marcia Mello de Sousa, eles estão indo verificar in loco o ocorrido. “Iremos verificar quem é o dono de cada terreno queimado no departamento de tributos e notificá-lo para apresentar a autorização de queima emitido pelo órgão ambiental”, afirmou Marcia. Depois disso, como provavelmente ninguém terá essa autorização, o infrator será autuado dentro da legislação ambiental em vigor e terá o prazo de 20 (vinte) dias para pagar ou recorrer.

Desconforto para respirar, ardência nos olhos, mal estar, ressecamento na pele. Esses são alguns dos sintomas provocados pela redução na umidade do ar, característicos da temporada de seca. Muitas vezes, a situação se agrava ainda mais com a fumaça, a fuligem e o calor que resultam de queimadas urbanas. Vale reforçar que toda queimada urbana é irregular, sejam poucas folhas ou um grande terreno com mato seco.

