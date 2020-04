Semma notifica transportadora por vazamento de óleo no rio Tapajós, em Santarém

Fiscalização da Semma acompanhou a retirada dos pacotes de sabão em pó que caíram no rio Tapajós — Foto: Semma/Divulgação

Combustível escapou do motor de uma carreta carregada de mercadorias que tombou em um porto particular, no bairro Prainha.

Agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), notificaram uma transportadora na tarde desta terça-feira (14), por vazamento de óleo nas água do Rio Tapajós, após uma carreta carregada de mercadorias tombar em um porto particular no bairro Prainha, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo o chefe de fiscalização da Semma, embora a quantidade de óleo que escapou do motor seja de cerca de 9 litros, o caso se caracteriza como crime ambiental. Por esse motivo, a transportadora responsável pelo caminhão e pelo porto foi advertida para sanar o problema no prazo de 24 horas.



Barreira de contenção foi colocada no rio Tapajós pela empresa responsável pelo porto para evitar que o óleo espalhe — Foto: Semma/Divulgação

“A empresa providenciou a contenção. Pacotes de sabão em pó que caíram do veículo foram recolhidos. Amanhã nós retornaremos ao local para verificar se as medidas adotadas foram suficientes para sanar o problema”, informou Arlen Lemos.

A carreta havia chegado de Manaus, de balsa e fazia o descarregamento das mercadorias quando aconteceu o acidente.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...