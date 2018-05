SEMMA-NP participa da II Qualificação para Gestão Ambiental dos municípios do Pará

O secretário municipal de Meio Ambiente Juliano Simionato, analistas ambientais, assessoria jurídica e fiscais ambientais do município de Novo Progresso, estão participando da II qualificação para gestão ambiental dos municípios do estado do Pará, iniciou ontem (21/05) e finaliza no dia (25/05) no município de Itaituba.

Entre os eixos temáticos abordados são:

Legislação do ICMS Verde, Plano de Bacias hidrográficas, Monitoramento Hidrometeorológico e Atmosférico, outorga de direito de uso de recursos hídricos, nivelamento sobre a legislação ambiental L.C 140/2011 e Resolução do COEMA 120/2015, CAR e PRA, DLA e Licenciamento Ambiental Declaratório e Simplificado, Licenciamento ambiental de atividades de comércios e serviços, Licenciamento ambiental de atividades industriais, Licenciamento ambiental de atividades aquícolas e Pescas, Licenciamento ambiental de atividade de produtos florestais, Licenciamento ambiental de atividades minerárias, Licenciamento ambiental de obras de urbanização, Licenciamento ambiental de atividades agrossilvipastoris, Licenciamento ambiental de Loteamento, Parcelamento de Solo, Rede de distribuição Rural e Saneamento, Fiscalização ambiental de atividades poluidoras, Fiscalização ambiental (Flora, Desmatamento, Industria Madeireira), Sistema SISFLORA/CEPROF, Fiscalização ambiental de Fauna e atividade pesqueira, Processo ambiental administrativo, Educação ambiental, Monitoramento ambiental (Sistema automatizado da lista de desmatamento ilegal).

Nesta terça-feira (22/05) aconteceu a reunião dos secretários de Meio Ambiente da região do Tapajós, aonde debateram as questões ambientais dos municípios com representantes da SEMAS/PA e do Programa Municípios Verdes.

Segundo o secretário da SEMMA-NP Juliano Simionato, é muito importante essa parceria entre estado e município, só vem a fortalecer a gestão ambiental municipal e esse curso é de suma importância para o município para que nós possamos ter mais conhecimento, sairemos daqui mais preparados para desenvolver uma melhor gestão ambiental no município.

A qualificação está sendo feita pela SEMAS/PA e PMV.

Estão participando desta qualificação os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: SEMMA-NP

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

