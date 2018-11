SEMMA-NP participa de qualificação para a análise e validação do CAR

Aconteceu, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2018, a qualificação de profissionais ambientais de municípios paraenses sobre as diretrizes, metodologias e elementos técnicos necessários para o Cadastro Ambiental Rural – CAR, em foco a Capacitação no Módulo Análise e Validação no Sistema Nacional do CAR, através do SICAR/PA. A qualificação técnica foi promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, na sede da instituição em Belém/PA.

O convite para participação na qualificação ocorreu em atendimento à solicitação da SEMMA-NP para que o município de Novo Progresso participasse do projeto piloto para habilitar 20 (vinte) municípios paraenses na análise e validação do CAR, nos termos da IN 03/2018 SEMAS/PA.

A secretaria encaminhou uma Analista Ambiental com qualificação em geotecnologia para participar desta qualificação que envolveu o histórico do CAR, com destaque às mudanças de Normativas ocorridas com a implantação do Sistema Nacional do CAR – SICAR/PA e explicações de como se dá o funcionamento da Plataforma, com especificidades locais. Em pauta também informações sobre documentação obrigatória e cobertura do solo, servidão administrativa, Área de Proteção Permanente – APP, Uso Restrito, Reserva Legal e regularidade do imóvel.

Técnicos das diretorias de Geotecnologias – DIGEO, de Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental – DIORED, do quadro jurídico e demais setores da SEMAS/PA qualificaram os técnicos que já atuam nas secretarias ambientais nos municípios.

A SEMMA-NP está trabalhando na qualificação dos funcionários e aquisição de equipamentos (tecnologia), para que nos primeiros meses do ano de 2019, já esteja analisando e validando os CAR’s do município de Novo Progresso, dando celeridade nos processos, no intuito de que as propriedades rurais que aderiram ao PRA se regularizem ambientalmente.

Fonte: ASCOM/SEMMA-NP – Fotos: SEMAS/PA

