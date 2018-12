SEMMA-NP participa do Seminário “Cadastro Ambiental Rural (CAR ) 10 Anos”

O Seminário foi realizado nos dias 27 e 28 de novembro de 2018, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia em Belém-PA, sendo a trajetória do CAR em 10 anos de atuação e as projeções para o futuro abordadas em painéis temáticos.

A SEMAS/PA realizou o evento, que contou com a participação de Prefeitos, Secretários Municipais de Meio Ambiente, integrantes da equipe técnica e jurídica das Secretarias, funcionários de órgãos estaduais e federais que trabalham com o CAR e com a regularização ambiental e fundiária no Estado.

Representando a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso participaram do Seminário o Secretário Municipal de Meio Ambiente da SEMMA-NP, Sr. Juliano Cesar Simionato, e a Assessora Jurídica da SEMMA-NP, Sra. Elisabete Santos.

Na solenidade de abertura do evento estavam presentes o Governador do Estado, Sr. Simão Jatene, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. Thales Belo, e representantes do MP/PA, MPF, INCRA, EMATER, Ministério do Meio Ambiente.

Foram dois dias de palestras intensas, ministradas por profissionais que trabalham na área ambiental em seus diversos seguimentos, explanando sobre o CAR e as ferramentas de ordenamento, monitoramento, transparência ambiental e o Centro de Monitoramento Ambiental – CIMAM.

Segundo dados obtidos no site da SEMAS/PA, 75% das áreas cadastráveis no Pará já possuem o CAR, o que corresponde a 202.142 cadastros realizados nestes 10 anos de vigência.

