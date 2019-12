SEMMA-NP realiza confraternização 2019

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso/PA realizou no dia do aniversário do município (13/12) sua confraternização 2019.

O evento foi realizado na Chácara Recanto do Sabiá, aonde foi oferecido um animado churrasco aos servidores, seus familiares e amigos. Com a distribuição de presentes aos servidores; o sorteio de uma TV, ofertada pelo Prefeito Municipal – Sr. Ubiraci Soares; e a tradicional brincadeira de amigo secreto.

Destaca-se que o evento contou com a presença do Prefeito Municipal – Sr. Ubiraci Soares e da primeira dama – Sra. Michelli Meuchi; e do Deputado Estadual – Sr. Hilton Aguiar. Todos alegremente confraternizaram com a equipe da SEMMA-NP.

Em sua fala de agradecimento, o Secretário Juliano Simionato falou da importância do trabalho dos servidores para o bom desempenho das atividades da SEMMA-NP durante o ano de 2019, já reafirmando o compromisso de trabalho com a equipe para o ano de 2020.

