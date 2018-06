SEMMA-NP realiza evento que marca o dia Mundial do Meio Ambiente

(Fotos: SEMMA-NP)- Na última terça-feira (05/06) data que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente (Semma-NP) realizou uma programação na Câmara de Vereadores, onde teve várias palestras ministradas por analistas ambientais da secretaria e membro do Instituto GEM, o presidente do Sindicado dos Produtores Rurais de Novo Progresso Sr. Agamenom Menezes, representando o Conselho Municipal de Meio Ambiente, explanou sobre a importância da questão ambiental e da importância do Conselho do município.

A SEMMA-NP também prestigiou com o Certificado Selo Verde 04 (quatro) empresas e 01 (uma) escola municipal, que praticam as boas práticas sócios ambientais, através da difusão de exemplos que tenham como principio sustentabilidade e ações em prol do meio ambiente.

• Bezerra & Komori Ltda – EPP (HD Hidráulica);

• Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A;

• Frederici & de Carvalho Ltda – EPP (Tapajós Palace Hotel);

• Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A

• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dr. Cléo Bernardo.

Nesta quinta-feira , hoje (07/06) a programação foi na Comunidade de Alvorada da Amazônia na escola municipal Dr. Cléo Bernardo, com palestra da Bióloga Sara Milhomes falando sobre os recursos Hídricos, e os alunos que estão participando do concurso na Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, com projetos sobre o reaproveitamento da água e da recuperação da área de APP do córrego que passa no perímetro urbano da Comunidade, também palestram e apresentaram o mesmo aos presentes, que tem como tema “VAMOS CUIDAR DO BRASIL, CUIDANDO DAS ÁGUAS. PROJETO: GOTAS DE OURO”.

Logo após foram até o córrego, e o engenheiro Florestal Everton Breus orientou os alunos da melhor maneira de fazer a recuperação daquela área degradada de APP.

Para o secretário do Meio Ambiente Juliano Simionato, nesses dois dias as ações foram pensadas em aproximar o público com o meio ambiente e incentivar os bons cuidados na questão ambiental e enfatizar a importância da população para termos um meio ambiente equilibrado para todos.

Estavam presentes no evento do dia 05/06: Vice prefeito Gelson Dill, Vereadores Edemar Onetta, Juarez Civieiro, secretário de Meio Ambiente Sr. Juliano Simionato, secretária de Educação Sr(a) Juliana Bertol, Agamenon Menezes representando o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Hélio Poliezel representando o Lions Clube, Ed Carlos representando o Instituto GEM, empreendedores, funcionários da SEMMA-NP e populares.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: Mauricio Nardino/Claudinho Leite/SEMMA-NP



