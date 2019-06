SEMMA-NP realizou o I Seminário de Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso/PA realizou no dia 05 de junho de 2019, no Centro de Eventos Scremin, o I SEMINÁRIO SEMMA-NP, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com o tema CIÊNCIAS DO AMBIENTE: COADUNANDO TEMAS, CONTEÚDOS E AÇÕES.

O I Seminário SEMMA-NP colocou em discussão temas como licenciamento e fiscalização ambiental, impactos dos agrotóxicos, gestão ambiental e sustentabilidade, gerenciamento de resíduos sólidos, mineração e cuidados com o meio ambiente, bem como legislação minerária.

Sendo os temas apresentados por especialistas, mestres e doutores da área, socializando o conhecimento técnico-científico relacionado à área ambiental com o envolvimento de conteúdos multidisciplinares, estimulando um amplo debate entre os palestrantes, os mediadores e o público ouvinte com foco no estudo do meio ambiente e desenvolvimento de práticas sustentáveis.

O evento, pioneiro na Região, contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA e com importantes parceiros, sendo eles: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, o Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Itaituba e a Associação Brasileira dos Metais Preciosos – ABRAMP.

A participação do público foi expressiva tanto nas inscrições on line como através de inscrições presenciais no dia do evento. Outro destaque positivo foi a ampla participação dos presentes no momento das intervenções ao final de cada uma das seis palestras.

Na cerimônia de abertura do evento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Secretário Municipal de Meio Ambiente – Juliano César Simionato, fez a entrega de Placas de Homenagem ao Prefeito e Vice-prefeito de Novo Progresso/PA, aos representantes da Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, da SEMAS/PA, do IFPA – Campus Itaituba e da ABRAMP. Sendo o Secretário de Meio Ambiente também agraciado com uma placa de homenagem.

Já no decorrer do evento, foram entregues Placas de Homenagem aos Secretários das Secretarias Municipais parceiras da SEMMA-NP – Sec. de Agricultura, Sec. de Indústria e Comércio, Sec. de Obras e Sec. de Educação – e aos Ex-Secretários de Meio Ambiente da SEMMA-NP.

Durante a cerimônia de encerramento do evento, o Secretário Juliano Simionato já confirmou a realização do II Seminário SEMMA-NP no ano de 2020, atendendo à solicitação do público presente, ocasião em que reiterou que o envio dos Certificados do I Seminário será para o e-mail dos participantes.

E, com uma avaliação positiva do evento, o I Seminário SEMMA-NP foi encerrado com um jantar comemorativo.

Lixeiras que serão instaladas na Orla do Lago Municipal, Avenida Jamanxim, Avenida João Atiles, Avenida Brasil.

Fonte/Fotos: ASCOM/SEMMA-NP

