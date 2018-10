Semma vai incinerar ovos de quelônios apreendidos dentro de embarcação em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A queima dos 139 ovos será feita na quarta-feira (31), às 9h, em uma olaria do bairro Floresta. Os ovos foram apreendidos dentro de uma pequena embarcação que estava ancorada às proximidades do Mercado Modelo.

Ovos de quelônios apreendidos dentro de pequena embarcação, em Santarém — Foto: Masih Saldanha/Divulgação Inicialmente, o órgão ambiental havia decidido pela destinação dos ovos à Casa de Saúde Indígena. Os 139 ovos apreendidos pela fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Santarém, no oeste do Pará, na manhã de segunda-feira (29), que seriam destinados à Casa de Saúde Indígena serão incinerados, por orientação jurídica.

