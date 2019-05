Semob realiza primeiro leilão de veículos retidos em Belém

O leilão está marcado para acontecer no dia 14 de maio, no Centur a partir das 9h30 da manhã. — Foto: Divulgação / Detran O leilão

Qualquer cidadão maior de 18 anos, portador ou não da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), está apto para fazer lances durante o leilão.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) realiza o primeiro leilão de veículos retidos, removidos ou apreendidos há mais de 60 dias. O leilão está marcado para acontecer no dia 14 de maio, no Centur a partir das 9h30 da manhã. Para participar no leilão em formato de “Maior Lance”, basta acessar o site e se inscrever com 24 horas de antecedência para receber login e senha.

No total 296 veículos serão leiloados. Todos os veículos possuem um lance mínimo e aquele que oferecer o maior valor arremata o bem. Os veículos que irão a leilão foram divididos em dois lotes e estarão disponíveis para visitação nos dias 9, 10 e 13 de maio, das 8h às 14h. Qualquer cidadão maior de 18 anos, portador ou não da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), está apto para fazer lances durante o leilão.

Resgate

Para a liberação do veículo do pátio de retenção é necessário quitar os débitos devidos, como as de taxas de guincho, de estacionamento, licenciamento e multas que o veículo possua devido à permanência durante o período de 60 dias apreendido.

Serviço:

A visitação ocorrerá no pátio de retenção da empresa Coliseum, situado na travessa Padre Eutíquio, 2742 (antigo Emaús), esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, bairro da Cremação.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...