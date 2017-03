Semsa descarta casos suspeitos de febre amarela em dois pacientes de Alenquer

Anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (27). Pacientes estavam internados no Pronto Socorro Municipal e já receberam alta, diz Semsa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, oeste do Pará, descartou a possibilidade de que os pacientes de 13 e 14 anos que estavam internados no Pronto Socorro Municipal possam ter contraído a febre amarela. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (27).

Em nota, a Semsa informou que os adolescentes, da zona rural de Alenquer, estavam internados e passaram por exames e avaliação por um médico infectologista. A Semsa disse ainda que eles receberam alta médica e devem retornar para casa.

Por conta dos casos suspeitos de febre amarela e infraestrutura precária das estradas que dão acesso à zona rural de Alenquer, a Prefeitura decretou situação de emergência no município. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), mais 10 mil doses foram disponibilizadas para os moradores e as ações de combate e prevenção.

Mortes

De acordo com a Sespa, a duas pessoas morreram com a doença no Pará. Um menino de 11 anos que morreu no dia 16 de março no Hospital Regional do Baixo Amazonas estava com febre amarela e a confirmação aconteceu no dia 22 de março.

A criança era natural de uma comunidade na zona rural de Alenquer e foi encaminhada para o Pronto Socorro de Santarém devido à gravidade dos sintomas que vinha apresentando. Segundo o hospital, na caderneta de vacinação do menino não constava a imunização contra a febre amarela – o que aumentou ainda mais a preocupação com o estado clínico do paciente. A comunidade onde a criança morava fica próxima ao Ramal do Escondido, local onde primatas foram achados mortos.

O outro caso ocorreu no município de Monte Alegre, um homem de 27 anos apresentou os sintomas e acabou morrendo. O caso foi investigado pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), que confirmou a causa da morte por conta da doença no dia 25 de março. Equipes da Sespa se trabalham no município e investigam também a morte de macacos que foram encontrados mortos.

Dois casos de morte ainda estão sendo investigados. Um jovem de 23 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, com suspeita de febre amarela. O paciente deu entrada no hospital no sábado (18) com os sintomas semelhantes ao da doença. Ele era morador da comunidade do Bom Jardim, localizada na zona rural do município de Alenquer e havia sido internado no hospital da cidade, com o agravamento dos sintomas da doença ele foi transferido para Santarém.

Completa a lista, um menino de 10 anos, morador da comunidade do Midiã, em Alenquer. Ele começou a passar mal na quarta-feira (15), apresentando febre alta e vômito e morreu na madrugada do dia 22. De acordo com informações da mãe do menino, Edileuza Costa, vários exames foram feitas na criança e os resultados devem sair em 30 dias.

