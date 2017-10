Senado anula decisão do Supremo e Aécio pode voltar ao mandato

O Senado derrubou nesta terça-feira (17), por 44 votos a 26, a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que havia determinado o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato. Com isso, Aécio poderá retomar as atividades parlamentares. Para retomar o mandato, o tucano precisava de, pelo menos, 41 votos.

Os líderes de PMDB, PSDB, PP, PR, PRB, PROS e PTC orientaram os senadores das respectivas bancadas a votar “não”, ou seja, contra o afastamento e a favor de Aécio.

PT, PSB, Pode, PDT, PSC e Rede orientaram voto a favor da decisão da Turma do Supremo.

DEM e PSD liberaram os senadores a votar como quisessem.

COMO VOTOU CADA SENADOR

PRÓ-AÉCIO CONTRA AÉCIO

Airton Sandoval (PMDB-SP) Acir Gurgacz (PDT-RO)

Antonio Anastasia (PSDB-MG) Alvaro Dias (Pode-PR)

Ataídes Oliveira (PSDB-TO) Ana Amélia (PP-RS)

Benedito de Lira (PP-AL) Ângela Portela (PDT-RR)

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) Antônio Carlos Valadares (PSB-SE)

Cidinho Santos (PR-MT) Fátima Bezerra (PT-RN)

Ciro Nogueira (PP-PI) Humberto Costa (PT-PE)

Dalírio Beber (PSDB-SC) João Capiberibe (PSB-AP)

Dário Berger (PMDB-SC) José Medeiros (Pode-MT)

Davi Alcolumbre (DEM-AP) José Pimentel (PT-CE)

Edison Lobão (PMDB-MA) Kátia Abreu (PMDB-TO)

Eduardo Amorim (PSDB-SE) Lasier Martins (PSD-RS)

Eduardo Braga (PMDB-AM) Lídice da Mata (PSB-BA)

Eduardo Lopes (PRB-RJ) Lindbergh Farias (PT-RJ)

Elmano Férrer (PMDB-PI) Lúcia Vânia (PSB-GO)

Fernando Coelho (PMDB-PE) Magno Malta (PR-ES)

Fernando Collor (PTC-AL) Otto Alencar (PSD-BA)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) Paulo Paim (PT-RS)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) Paulo Rocha (PT-PA)

Hélio José (PROS-DF) Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Ivo Cassol (PMDB-RO) Regina Sousa (PT-PI)

Jader Barbalho (PMDB-PA) Reguffe (Sem partido-DF)

João Alberto Souza (PMDB-MA) Roberto Requião (PMDB-PR)

José Agripino Maia (DEM-RN) Romário (Pode-RJ)

José Maranhão (PMDB-PB) Ronaldo Caiado (DEM-GO)

José Serra (PSDB-SP) Walter Pinheiro (Sem partido-BA)

Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marta Suplicy (PMDB-SP)

Omar Aziz (PSD-AM)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

Pedro Chaves (PSC-MS)

Raimundo Lira (PMDB-PB)

Renan Calheiros (PMDB-AL)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Romero Jucá (PMDB-RR)

Simone Tebet (PMDB-MS)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Telmário Mota (PTB-RR)

Valdir Raupp (PMDB-RO)

Vicentinho Alves (PR-TO)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

Wellington Fagundes (PR-MT)

Wilder Morais (PP-GO)

Zezé Perrella (PMDB-MG)

Ausentes

Nove senadores não compareceram à sessão e dois não votaram – Eunício Oliveira (PMDB-CE), na condição de presidente, e Aécio Neves (PSDB-MG), afastado.

Os nove que não compareceram são os seguintes:

Armando Monteiro (PTB-PE): viagem oficial aos Emirados Árabes

Cristóvão Buarque (PPS-DF): viagem oficial aos Emirados Árabes

Gladson Camelli (PP-AC): viagem oficial à Rússia

Gleisi Hoffmann (PT-PR): viagem oficial à Rússia

Jorge Viana (PT-AC): viagem oficial à Rússia

Ricardo Ferraço (PSDB-ES): viagem oficial aos Emirados Árabes

Rose de Freitas (PMDB-ES): disse que não encontrou passagem aérea disponível do Espírito Santo para Brasília nesta terça-feira

Sérgio Petecão (PSD-AC): viagem oficial à Rússia

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM): viagem oficial à Rússia

